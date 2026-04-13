Прилепин анонсировал новую книгу «Чужецарствие»

Писатель Захар Прилепин сообщил, что его новая книга под названием «Чужецарствие» выйдет в России в ближайшие два–три месяца. Об этом он рассказал на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна. По словам автора, в книге собраны тексты, посвящённые политическим и идеологическим спорам.

Он уточнил, что в основу издания легли так называемые «красно-белые споры» — дискуссии между сторонниками левого социалистического пути и правоконсервативных взглядов. Также писатель напомнил, что его книга «Чёт-нечет», посвящённая современному литературному процессу, вышла в марте. Кроме того, планируется переиздание более ранней работы «Книгочёт».

Ранее Life.ru сообщал, что новая книга Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» готовится к выходу этой весной, а старт продаж назначен на 23 апреля. Предыдущая книга автора «A Sinistra» вышла в сентябре 2025-го и стала пятой во вселенной Transhumanism Inc. До этого писатель публиковался весной только один раз — в 2013 году, когда выпустил «Бэтман Аполло» из вампирского цикла, стартовавшего в 2006 году с романа «Empire V».