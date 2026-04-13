13 апреля, 17:43

Прилепин анонсировал новую книгу «Чужецарствие»

Захар Прилепин. Обложка © Telegram / Захар Прилепин

Захар Прилепин. Обложка © Telegram / Захар Прилепин

Писатель Захар Прилепин сообщил, что его новая книга под названием «Чужецарствие» выйдет в России в ближайшие два–три месяца. Об этом он рассказал на ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна. По словам автора, в книге собраны тексты, посвящённые политическим и идеологическим спорам.

«Я собрал новую книгу, она называется «Чужецарствие» и выйдет месяца через два-три», — отметил Прилепин.

Он уточнил, что в основу издания легли так называемые «красно-белые споры» — дискуссии между сторонниками левого социалистического пути и правоконсервативных взглядов. Также писатель напомнил, что его книга «Чёт-нечет», посвящённая современному литературному процессу, вышла в марте. Кроме того, планируется переиздание более ранней работы «Книгочёт».

Прилепин призвал отказавшегося отдавать Донбасс Зеленского «трезво смотреть на вещи»
Прилепин призвал отказавшегося отдавать Донбасс Зеленского «трезво смотреть на вещи»

Ранее Life.ru сообщал, что новая книга Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» готовится к выходу этой весной, а старт продаж назначен на 23 апреля. Предыдущая книга автора «A Sinistra» вышла в сентябре 2025-го и стала пятой во вселенной Transhumanism Inc. До этого писатель публиковался весной только один раз — в 2013 году, когда выпустил «Бэтман Аполло» из вампирского цикла, стартовавшего в 2006 году с романа «Empire V».

BannerImage
Александра Мышляева
