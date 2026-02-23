Писатель Захар Прилепин прокомментировал заявление Владимира Зеленского о Донбассе. Глава киевского режима заявил, что категорически против вывода войск из ЛНР и ДНР, считая это ослаблением позиций страны.

«Неясно только, о чём вообще были все переговоры, все эти вскрики Трампа, все эти понты, тысячи тысяч человеко-часов. О чём договорились-то? Вот об этом? Что он ничего не отдаст? А шуму-то было, а шуму», — написал Прилепин в своём телеграм-канале.

Он также обратил внимание на прогнозы политологов, которые год назад считали, что «просроченному остались последние дни». Писатель призвал трезво смотреть на ситуацию и искать пути решения конфликта, которые актуальны особенно в День защитника Отечества.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский вновь отказался выводить войска с территории Донбасса. По его словам, отступление неприемлемо, так как оно несёт в себе риск общественной дестабилизации. Глава киевского режима заявлял, что компромисс ценой территорий не оправдан, поскольку он фактически означает отказ от обязательств перед огромным количеством граждан.