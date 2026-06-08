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Регион
8 июня, 08:31

«Сейчас я в отпуске»: Прилепин заявил, что может вернуться на фронт в любой момент

Писатель Захар Прилепин допустил, что может вернуться в зону СВО в любой момент

Обложка © РИА Новости / Сергей Фадеичев

Обложка © РИА Новости / Сергей Фадеичев

Писатель Захар Прилепин после окончания контракта в Добровольческом корпусе находится в статусе временного «отпуска» и при необходимости может снова вернуться к службе. Об этом он заявил РИА «Новости».

«У меня совсем недавно закончился контракт. Я себя сейчас ощущаю в отпуске», — сказал он.

Прилепин пояснил, что в Добровольческом корпусе, который относится к отдельным структурам Минобороны, контракты заключаются на конкретный срок. Он также уточнил, что не является подполковником Росгвардии, как иногда пишут СМИ, а носит звание подполковника Добровольческого корпуса. По словам писателя, при необходимости он может в любой момент оформить новый контракт и возобновить службу.

Прилепин служил в зоне СВО после подписания контракта с Росгвардией в 2023 году. В 2025-м, выздоровев после покушения, он перешёл в Добровольческий корпус. В апреле писатель говорил, что планирует продлить контракт и продолжить службу.

Сын Прилепина Игнат подписал контракт и воюет в зоне СВО штурмовиком
Сын Прилепина Игнат подписал контракт и воюет в зоне СВО штурмовиком

Сегодня Life.ru рассказывал, что российский писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт с Минобороны на участие в специальной военной операции. Он отметил, что получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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