«Сейчас я в отпуске»: Прилепин заявил, что может вернуться на фронт в любой момент

Писатель Захар Прилепин после окончания контракта в Добровольческом корпусе находится в статусе временного «отпуска» и при необходимости может снова вернуться к службе. Об этом он заявил РИА «Новости».

«У меня совсем недавно закончился контракт. Я себя сейчас ощущаю в отпуске», — сказал он.

Прилепин пояснил, что в Добровольческом корпусе, который относится к отдельным структурам Минобороны, контракты заключаются на конкретный срок. Он также уточнил, что не является подполковником Росгвардии, как иногда пишут СМИ, а носит звание подполковника Добровольческого корпуса. По словам писателя, при необходимости он может в любой момент оформить новый контракт и возобновить службу.

Прилепин служил в зоне СВО после подписания контракта с Росгвардией в 2023 году. В 2025-м, выздоровев после покушения, он перешёл в Добровольческий корпус. В апреле писатель говорил, что планирует продлить контракт и продолжить службу.

Сегодня Life.ru рассказывал, что российский писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт с Минобороны на участие в специальной военной операции. Он отметил, что получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.