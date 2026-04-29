Сын писателя Захара Прилепина подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции (СВО). Игнат служит в штурмовом подразделении. Об этом сообщили в пресс-службе Прилепина, пишет ТАСС.

По данным собеседников агентства, Игнат Прилепин находится в составе диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Оно входит в интербригаду «Пятнашка» добровольческого корпуса.

В пресс-службе уточнили, что Игнату 21 год. Он находится в зоне СВО около пяти месяцев. Ранее эту информацию не раскрывали публично. Также отмечается, что сам Захар Прилепин заключил новый контракт в октябре 2025 года. Срок его действия истекает в конце мая. Ранее он допускал возможность продления службы.

Ранее Захар Прилепин прокомментировал заявление Владимира Зеленского о Донбассе. Главарь киевского режима заявил, что категорически против вывода войск из ЛНР и ДНР, считая это ослаблением позиций страны. Писатель призвал экс-комика «трезво смотреть на вещи» и искать пути решения конфликта.