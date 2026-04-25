Александр Сафонов, известный по мему с Жириновским «Сафонов, оплатить!», отправился штурмовиком освобождать Константиновку в ДНР и к настоящему моменту дослужился до командира отделения. Об этом сообщает SHOT.

Сафонов платит за Жириновского в аптеке. Видео © ЛПДР ТВ

Сам Сафонов рассказал SHOT, что Жириновский всегда говорил, что опыт срочной службы пригодится ему на протяжении жизни. Сейчас он участвует в интенсивных боях за Константиновку — критически важный укрепрайон ВСУ. По словам бойца, Жириновского на фронте любят и часто вспоминают, особенно его предсказания.

Алексей Сафонов. Фото © Telegram / SHOT

«Даже в завирусившихся видео с предсказаниями он всегда говорил о том, что Россия победит, поэтому мы в этом не сомневаемся», — добавил Сафонов.

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Знаменитое видео из аптеки сняли в 2014 году, но популярным оно стало спустя много лет.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который ушёл из жизни в апреле 2022 года. Основные мероприятия запланированы именно на текущий год.