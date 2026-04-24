Песков признался, что его впечатляла образованность Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его впечатляла образованность Владимира Жириновского. Об этом он заявил в разговоре с RT на выставке, посвящённой 80-летию основателя ЛДПР.

По словам Пескова, многие помнят Жириновского прежде всего как яркого политика с эмоциональной манерой выступлений. Однако за этим образом, отметил представитель Кремля, часто забывают о его знаниях.

«Его образованность меня всегда впечатляла», — сказал Песков.

Он добавил, что активно взаимодействовал с Жириновским, в том числе в попечительском совете Института стран Азии и Африки. Песков отметил, что основатель ЛДПР внёс большой вклад в развитие востоковедения в России. По его словам, Жириновский был человеком с огромным объёмом знаний. Представитель Кремля подчеркнул, что как политик Жириновский был уникален своими эмоциями и взрывным характером. Но именно образованность, по словам Пескова, оставалась качеством, которое производило на него сильное впечатление.

Жириновского часто вспоминают как политика с резкими репликами и эмоциональными выступлениями, но по образованию он действительно был востоковедом и юристом. В 1970 году он с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ по специальности «Турция и турецкий язык», позднее этот вуз стал Институтом стран Азии и Африки. Параллельно в 1965–1967 годах Жириновский учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. А в 1977 году с отличием окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ. Позже он получил степень доктора философских наук: в 1998 году защитил в МГУ диссертацию на тему «Прошлое, настоящее и будущее русской нации».