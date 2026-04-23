23 апреля, 13:48

«Машины к подъезду!»: Сослуживец Жириновского рассказал про его утренний ритуал в армии

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В бытность службы в армии основатель ЛДПР Владимир Жириновский каждое утро разыгрывал сценку с беседой по телефону, который на самом деле был отключён от сети. Подробности этого шуточного ритуала обнародовал сослуживец политика Михаил Дунец в беседе с телеведущим Андреем Малаховым, передаёт ИС «Вести».

Дунец уточнил, что сам он нёс службу в узле связи, тогда как Жириновский трудился в политуправлении как специалист по Турции. Благодаря личному обаянию будущий лидер ЛДПР сумел выбить себе отдельную комнату. Позже Жириновский захотел, чтобы в его жильё провели телефон. Сослуживец тогда ему пояснил, что сам аппарат он отдаст без проблем, а вот подсоединять его к сети не имеет права. Лидера ЛДПР такой компромисс полностью устроил.

«Каждое утро он вставал, просыпался, на тумбочке стоял телефон, который я принёс с узла связи, неработающий, проводов не было, поднимал трубку и говорил: ««Начальник охраны. Машины к подъезду!» — рассказал он.

Напомним, основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года. Ему не удалось победить продолжительную болезнь. В этом году ему было бы 80 лет.

А ранее стало известно, что в Москве открылась выставка в честь Владимира Жириновского, рассказывающая о его жизненном пути и роли в становлении российской многопартийности. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что политик обладал уникальным даром предвидения и особым чутьём на нужды простых людей. Память об основателе ЛДПР решено сохранять через выставки, конференции и установку памятников в разных регионах страны.

Вероника Бакумченко
