Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию со дня рождения Жириновского

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в московском «Манеже», посвящённую 80-летию со дня рождения политика. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и спикер Госдумы Вячеслав Володин сопровождают президента на экспозиции.

С 11 по 23 апреля в Манеже проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Экспозиция посвящена жизни и деятельности Владимира Жириновского, демонстрируя его роль как лидера одной из старейших российских партий и его влияние на отечественный парламентаризм. Центральным элементом выставки стал символический «поезд Жириновского», каждая «станция» которого иллюстрирует важные этапы его биографии и истории страны. Всего представлено девять таких «станций»: «Детство», «Большие надежды», «Создание партии», «Политическая борьба», «Международная», «Мои прогнозы сбылись», «Личность», «Народная» и «Великая Россия».

Среди особо примечательных экспонатов – легендарная агитационная «Буханка» с громкоговорителем, студенческие записи 1959 года, русско-турецкий разговорник, печатная машинка, на которой была набрана первая программа ЛДПСС, а также чемодан с корзиной клубники, с которыми Жириновский прибыл в Москву из Алма-Аты.

Напомним, в 2024 году Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года.