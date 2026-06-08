Писатель Захар Прилепин не стал продлевать контракт для участия в СВО

Писатель и военный Захар Прилепин рассказал, что пока не будет продлевать военный контракт, который заключал с Добровольческим корпусом. Он подтвердил, что получил предложение о работе в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

«Контракт пока не продлеваю. У меня последний контракт был в Добровольческом корпусе. Это особое соединение, где контракты конечные, где можно заключить контракт на полгода, на год. У нас пошло на это наше военное руководство. <...> И я, уйдя, демобилизовавшись по ранению из Росгвардии, заключил контракт с Добровольческим корпусом, потому что там к моему физическому состоянию чуть-чуть более спокойное отношение. Пошли они мне навстречу, потому что, конечно же, я ограниченно годен», — объяснил ТАСС Прилепин.

В Добровольческом корпусе в основном служат добровольцы и ополченцы Донбасса, которые не хотят или не могут идти в Росгвардию или в кадровые военные.

Контракт с Добровольческим корпусом Прилепин подписал в октябре 2025 года. До этого, в 2023 году, его комиссовали после покушения — в Нижегородской области взорвали его машину. Тогда погиб его соратник Александр Шубин, а сам Прилепин получил ранения. Президент Владимир Путин наградил их обоих орденами Мужества: Прилепина — лично, Шубина — посмертно. Прилепин участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.