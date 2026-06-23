Писатель Захар Прилепин в эксклюзивном интервью RT прокомментировал недавние атаки Вооружённых сил Украины на гражданские объекты. Собеседник напомнил об ударе по общежитию колледжа в Старобельске, обстреле пассажирского поезда и уничтожении музея «Оборона Севастополя».

По его словам, украинское руководство намеренно демонстрирует пренебрежение ко всему, что связано с Россией. И это не новая тактика — ещё в 2014 году, как отметил Прилепин, обстреливался ядерный могильник в Донецке. В 2022-м сожгли уникальный деревянный храмовый комплекс под Валуйками, а также была показательно убита Дарья Дугина.

Писатель задался вопросом: когда Россия перестанет удивляться происходящему? Он подчеркнул, что противник систематически наносит удары по беззащитным объектам, не обращая внимания ни на возраст, ни на культурную ценность, ни на историю.

Напомним, трагедия в Старобельске произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт с применением беспилотников западного производства, осуществлённый при содействии НАТО. СК России инициировал уголовное преследование. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».