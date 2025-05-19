СК использовал ИИ, расследуя убийства Дугиной и Татарского

В расследовании убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского использовались алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

«Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьёва», — сказал он.