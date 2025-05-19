СК использовал ИИ, расследуя убийства Дугиной и Татарского
Бастрыкин: Искусственный интеллект помог следствию с делами Дугиной и Татарского
Обложка © Life.ru
В расследовании убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского использовались алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.
«Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления: убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также лиц, покушавшихся на Захара Прилепина и известного ведущего телевизионной программы Владимира Соловьёва», — сказал он.
Напомним, публицист и политолог Дарья Дугина погибла 22 августа 2022 года в Московской области. Под её автомобилем была установлена бомба, которая взорвалась в момент, когда девушка выезжала с парковки после мероприятия в поддержку Донбасса. По данным ФСБ, убийство организовали украинские спецслужбы. А в 2023 году в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский. За терактом стояла Дарья Трепова*, которая передала ему статуэтку, начинённую взрывчаткой. Суд приговорил её к 27 годам лишения свободы.
* Внесена в список террористов и экстремистов.