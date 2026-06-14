Министерство иностранных дел России заявило, что виновные в теракте в Старобельске будут привлечены к ответственности, а само преступление не имеет срока давности. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МИД РФ подчеркнули, что считают Киев ответственным за произошедшее и отвергают попытки, которые, по мнению ведомства, направлены на снятие ответственности с украинской стороны или на оспаривание обстоятельств случившегося.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что продолжают приводить факты и материалы, касающиеся расследования инцидента, в том числе в рамках проектов по противодействию недостоверной информации.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт с применением беспилотников западного производства, осуществлённый при содействии НАТО. Следственный комитет России инициировал уголовное преследование. МИД РФ направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».