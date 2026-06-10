Путин: Противники России не останавливаются перед терактами против детей

Противники России не гнушаются даже терактами против детей, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по видеосвязи. В пример он привёл удар по общежитию студентов педагогического колледжа в Старобельске.

«Наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею ввиду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», — сказал глава государства.

Напомним, атака на Старобельский профессиональный колледж произошла в ночь на 22 мая. Беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию, где жили студенты. По данным российских властей, здания были сильно разрушены. Погиб 21 человек, больше 60 человек получили ранения. После трагедии в ЛНР ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а Владимир Путин назвал случившееся терактом.