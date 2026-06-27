Вопрос о возвращении курян с Украины закрыт, заявила Лантратова

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о полном закрытии вопроса по возвращению жителей Курской области с украинской территории. Такое заявление она сделала в беседе с журналистами.

Омбудсмен выразила признательность украинской стороне и своему зарубежному коллеге. Лантратова также отдельно отметила, что на протяжении всего процесса губернатор Александр Хинштейн находился с ней на постоянной связи и активно участвовал в координации усилий.

«Сегодня я благодарна украинской стороне и моему коллеге за то, что мы закрыли вопрос по Курской области. Губернатор Курской области Александр Евсеевич Хинштейн был со мной на постоянной связи», — сказала она.

Напомним, ранее Яна Лантратова заявила, что семь россиян вернулись из украинского плена на родину. Пятеро из освобождённых — жители приграничных курских сёл. Помимо курян, свободу получили ещё двое жителей из других регионов. Лантратова выразила благодарность Министерству обороны, профильным службам и белорусской стороне за помощь в обмене, а также украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу за переговорный процесс.