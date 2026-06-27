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Опубликовано 27 июня, 10:08

«Судьба ещё 320 остаётся неизвестной»: Хинштейн сообщил о возвращении 171 курянина с Украины

Хинштейн: 171 житель Курского приграничья возвращён с Украины за всё время

С территории Украины за всё время удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, в это число входят и те, кто сейчас находится в дороге домой. При этом судьба ещё 320 человек по-прежнему остаётся неизвестной.

Домой возвращают людей из приграничья. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн

«К сожалению, по-прежнему остаётся неизвестной судьба 320 человек. За всё время с территории Украины удалось вернуть 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

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Также Хинштейн сообщил, что при поддержке уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой возвращаются пять жителей приграничных районов. Губернатор поблагодарил всех, кто занимается этой работой, включая аппарат омбудсмена, Администрацию президента, Минобороны, МИД, ФСБ, МВД России и Красный Крест.

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Обложка © Telegram/ Александр Хинштейн

Полина Никифорова
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