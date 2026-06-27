Ещё одну группу жителей Курской области спасли с Украины спустя 2 года плена

Пятеро курян, долгое время считавшихся пропавшими, возвращаются в Россию из украинского плена. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в эти минуты люди уже направляются в сторону дома.

Жители Курской области вернулись из украинского плена. Видео © «Макс» / Александр Хинштейн

«На белорусской границе их встретила Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова, сотрудники Комитета региональной безопасности, медики. Несмотря на то, что Яна Валерьевна совсем недавно приступила к работе, она уже глубоко в неё погружена, находимся с ней в постоянном контакте. Возвращение этой группы людей, в значительной степени, — её заслуга», — написал глава региона.

Среди возвращающихся — Максим Николаевич и Сергей Викторович из Любимовки Кореневского района, Михаил из Ольговки, Елена Викторовна из Суджи. Романа же враг схватил в районе Мартыновки, когда он пытался вывезти родственника. Все эти люди попали в плен ещё в 2024 году, и об их местонахождении долгое время ничего не было известно. Украинская сторона умалчивала факт их пребывания на своей территории, хотя ранее заявляла, что жителей Курской области там больше нет. Реальность, как показала практика, оказалась иной.

Глава региона поблагодарил аппарат уполномоченного, администрацию президента, Министерство обороны, МИД, ФСБ, МВД и Красный Крест за кропотливую работу. При этом он напомнил, что судьба ещё 320 человек по-прежнему остаётся неизвестной. Всего же с украинской территории на данный момент удалось вызволить 171 жителя приграничья, включая тех, кто прямо сейчас едет домой. В Курске их уже ждут, чтобы оказать всю необходимую медицинскую помощь, содействовать в оформлении утраченных документов и положенных выплат.

Ранее появились первые кадры с вернувшимися из украинского плена российскими военнослужащими. Бойцов доставили на территорию Белоруссии сразу после завершения обмена. Там освобождённым оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время все они прибудут в Россию. Обмен проходил по формуле «160 на 160». Договорённости о возвращении российских военнослужащих удалось достичь при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.