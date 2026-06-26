Опубликованы первые кадры со спасёнными из плена ВСУ российскими бойцами

Появились первые кадры с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в результате очередного обмена. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы. Видео © Telegram / «Звезда»

После обмена военнослужащие были доставлены на территорию Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь и поддержка. Дальнейший маршрут предполагает их прибытие в Россию в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись 160 российских военнослужащих. Договорённости о возвращении россиян были достигнуты при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов.