РФ и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен по формуле «160 на 160»

РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными — домой вернулись 160 россиян. Договориться о возвращении наших соотечественников удалось при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны. Освобождённые находятся в Белоруссии.

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ... С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», — сказали там.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи россияне вернутся на родину. Им обеспечат лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Напомним, первой информацию о подготовке очередного обмена пленными подтвердила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен планировала лично встретиться с украинским коллегой.