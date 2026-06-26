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26 июня, 11:57

РФ и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен по формуле «160 на 160»

РФ и Украина провели очередной обмен военнопленными — домой вернулись 160 россиян. Договориться о возвращении наших соотечественников удалось при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны. Освобождённые находятся в Белоруссии.

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ... С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», — сказали там.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи россияне вернутся на родину. Им обеспечат лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

ВС РФ вывели из Константиновки 10 пленных военнослужащих ВСУ
ВС РФ вывели из Константиновки 10 пленных военнослужащих ВСУ

Напомним, первой информацию о подготовке очередного обмена пленными подтвердила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен планировала лично встретиться с украинским коллегой.

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Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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