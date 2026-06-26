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26 июня, 11:08

ВС РФ вывели из Константиновки 10 пленных военнослужащих ВСУ

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Военнослужащие группировки войск «Южная» взяли в плен и вывели из города Константиновка десять солдат Вооружённых сил Украины. Об этом на видео, опубликованном Минобороны РФ, рассказал замкомандира штурмового отряда с позывным Опер.

«У нас получилось около 10 человек, по-моему, вывести пленных. То есть дали возможность их вывести. На предыдущих направлениях противник пытался их уничтожить», — сообщил военнослужащий.

ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами
ВСУ безуспешно пытаются бежать из Константиновки малыми группами

Ранее министерство обороны России сообщило, что на в районе Константиновки украинские подразделения несут серьёзные потери и при вынужденном отходе оставляют вооружение и технику, которую не могут быстро эвакуировать. Российские войска продолжают продвижение и ведут действия по освобождению города, при этом для военнослужащих ВСУ, находящихся в зоне боёв, сохраняется возможность сложить оружие и сдаться в плен.

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Анастасия Никонорова
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