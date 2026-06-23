Надежда для семей: Россия и Киев готовят новый обмен пленными

Россия и Украина готовятся к проведению очередного обмена удерживаемыми лицами. Речь идёт как о военнослужащих, так и о гражданском населении.

Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что процедура может состояться в ближайшем будущем.

Ключевой особенностью мероприятия станет очный диалог правозащитников. Омбудсмен планирует провести личную встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«В ближайшее время состоится ещё одна личная встреча. Наша встреча будет происходить в ходе обмена военнопленными и гражданским населением», — заявила Лантратова.

Подготовка процесса идет в штатном режиме. Стороны намерены придерживаться достигнутых ранее договорённостей для успешного завершения операции.

Детали предстоящего мероприятия, включая точное количество лиц, подлежащих возвращению, пока не разглашаются. Ожидается, что подробности станут известны непосредственно после завершения обмена.