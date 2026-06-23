Надежда для семей: Россия и Киев готовят новый обмен пленными
Россия и Украина готовят новый обмен военнопленными и гражданскими
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Россия и Украина готовятся к проведению очередного обмена удерживаемыми лицами. Речь идёт как о военнослужащих, так и о гражданском населении.
Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что процедура может состояться в ближайшем будущем.
Ключевой особенностью мероприятия станет очный диалог правозащитников. Омбудсмен планирует провести личную встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
«В ближайшее время состоится ещё одна личная встреча. Наша встреча будет происходить в ходе обмена военнопленными и гражданским населением», — заявила Лантратова.
Подготовка процесса идет в штатном режиме. Стороны намерены придерживаться достигнутых ранее договорённостей для успешного завершения операции.
Детали предстоящего мероприятия, включая точное количество лиц, подлежащих возвращению, пока не разглашаются. Ожидается, что подробности станут известны непосредственно после завершения обмена.
Россия и Украина продолжают проводить регулярные обмены пленными, что является важным шагом в процессе урегулирования конфликта. В частности, 11 апреля 2026 года состоялся обмен по формуле «175 на 175», в рамках которого Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 военнопленных ВСУ. Кроме того, среди возвращенных оказались семеро незаконно удерживавшихся граждан Российской Федерации — жителей Курской области. По информации уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, с Украины удалось вернуть более 160 жителей Курской области, которых взяли в заложники во время вторжения ВСУ в приграничье.
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