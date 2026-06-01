Лантратова: С Украины в Россию вернули более 160 курян, включая 16 детей

Более 160 жителей Курской области, которых удерживали на Украине, удалось вернуть на родину, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Силами аппарата уполномоченного по правам человека удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 — это дети», — сказала она.

Также, по словам омбудсмена, воссоединились около 80 семей, разлученных в ходе спецоперации.

А ранее аппарат Лантратовой помог семье участника СВО снять ошибочные обвинения в самовольном оставлении части. Боец перестал выходить на связь летом 2025 года, избавить сына от статуса дезертира попросила его мать Елена.