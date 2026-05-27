Омбудсмен Лантратова добилась справедливости для пропавшего на СВО бойца

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что её аппарат помог семье участника СВО снять с него ошибочные обвинения в самовольном оставлении части. Боец Никита П. перестал выходить на связь летом 2025 года, избавить сына от статуса дезертира попросила его мать Елена.

«Елена написала об этом уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой. Попросила разобраться в ситуации с сыном и помочь в его розыске. Омбудсмен передала нам это обращение», — написала Лантратова в своём канале на платформе «Макс».

По словам федерального омбудсмена, аппарат направил запрос в военную прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства дела. Статус самовольно оставившего часть (СОЧ) Никите П. установили необоснованно, но ведомство оперативно отреагировало: приказом командира статус отменили, военнослужащего признали пропавшим без вести, а к виновным должностным лицам применили дисциплинарные меры.

Ранее, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла демобилизоваться военнослужащему, у которого дома скончалась супруга, вернуться к четырём детям. Бабушка, которая временно присматривала за внуками, обратилась к омбудсмену с просьбой содействовать возвращению отца, поскольку дети остро нуждались в его заботе. Лантратова направила запрос в Главное управление кадров Минобороны, и ведомство приняло решение уволить сержанта в запас.