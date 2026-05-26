Омбудсмен Лантратова помогла сержанту ВС РФ вернуться к детям после смерти жены

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла демобилизоваться военнослужащему, у которого дома скончалась супруга. Мужчине предстояло вернуться к четырём детям, оставшимся без матери.

В телеграм-канале Лантратова рассказала, что некоторое время за внуками присматривала бабушка. Именно она обратилась к омбудсмену с просьбой содействовать возвращению отца домой, поскольку дети остро нуждались в его заботе и постоянном присутствии взрослого.

Лантратова направила запрос в Главное управление кадров Министерства обороны. В ответ на обращение ведомство приняло решение уволить сержанта в запас.

Омбудсмен отметила: когда у военнослужащего подрастают малыши, лишившиеся матери, нельзя бросать их лицом к лицу с горем. Ребятам необходимо чувствовать родительское плечо, знать, что рядом есть надёжный тыл и защитник.

Ранее Яна Лантратова сообщила, что в Ростовской области насчитывается 23 пункта временного размещения, где находятся свыше двух тысяч человек, покинувших зону боевых действий. Причём четверть из них — несовершеннолетние.