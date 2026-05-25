Лантратова: Более двух тысяч беженцев находятся в ПВР Ростовской области

В Ростовской области в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более двух тысяч человек, покинувших зону боевых действий. Четверть из них — дети. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

На данный момент в регионе насчитывается 23 таких пункта. Ростовская область стала одним из первых субъектов, открывших ПВР для приёма вынужденных переселенцев. Власти региона продолжают оказывать им необходимую социальную и гуманитарную помощь. Ситуация находится на контроле у федерального центра.

Ранее в Старобельске уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова продемонстрировала иностранным журналистам фрагменты украинских беспилотников, которые ВСУ использовали при атаке на колледж и общежитие Луганского государственного педагогического университета — она показала шрапнель, которой были начинены БПЛА, и добавила, что журналисты сами решат, как долго оставаться в городе, а Россия будет документировать все преступления и информировать о них общественность.