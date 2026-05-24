Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 20:58

Life.ru публикует видео визита Пасечника и Лантратовой к пострадавшим в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прибыли в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где лежат тяжелораненые после атаки на колледж в Старобельске.

Пасечник и Лантратова посетили пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР. Видео © Life.ru

Вместе с ними в медучреждении присутствует министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Марфина: Аттестацию в Старобельском колледже проведут дистанционно
Марфина: Аттестацию в Старобельском колледже проведут дистанционно

Ранее Яна Лантратова осмотрела общежитие в Старобельске после удара ВСУ. В разрушённом здании остались тетради, учебные конспекты и личные вещи студентов. По словам Лантратовой, в комнатах и коридорах до сих пор лежат детские записи и лекции. Она рассказала, что среди погибших и пострадавших были студенты, которые учились на воспитателей и преподавателей.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Виталий Приходько
  • Новости
  • Леонид Пасечник
  • Яна Лантратова
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar