Life.ru публикует видео визита Пасечника и Лантратовой к пострадавшим в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова прибыли в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где лежат тяжелораненые после атаки на колледж в Старобельске.

Пасечник и Лантратова посетили пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР. Видео © Life.ru

Вместе с ними в медучреждении присутствует министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее Яна Лантратова осмотрела общежитие в Старобельске после удара ВСУ. В разрушённом здании остались тетради, учебные конспекты и личные вещи студентов. По словам Лантратовой, в комнатах и коридорах до сих пор лежат детские записи и лекции. Она рассказала, что среди погибших и пострадавших были студенты, которые учились на воспитателей и преподавателей.