Марфина: Аттестацию в Старобельском колледже проведут дистанционно

Руководство Луганского государственного педагогического университета перевело промежуточную и итоговую аттестацию студентов Старобельского педагогического колледжа в дистанционный формат. Об этом сообщила ректор вуза Жанна Марфина.

По её словам, государственные экзаменационные комиссии уже готовы приступить к работе с использованием электронных образовательных технологий.

«Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием ресурсов головной организации. Государственные экзаменационные комиссии в полном составе готовы приступить к проведению государственной итоговой аттестации», — говорится в обращении Марфиной, опубликованном в телеграм-канале ЛГПУ.

В университете уточнили, что решение приняли после удара по общежитию колледжа в Старобельске. Сейчас часть студентов продолжает лечение, а в повреждённом здании продолжают работать специалисты.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 подростков. Погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения. Президент РФ Владимир Путин квалифицировал это как теракт и поручил готовить ответ. Следственный комитет немедленно завёл дело, а в ночь на 24 мая Минобороны отрапортовало об ударе возмездия с применением новейшего «Орешника».