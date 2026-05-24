Учебный процесс в Старобельском колледже продолжится в дистанционном режиме

Занятия в колледже Луганского государственного педагогического университета будут вестись в дистанционном формате. Об этом говорится в обращении ректора ЛГПУ Жанны Марфиной.

«Реализация образовательных программ с 25 мая 2026 года будет осуществляться в дистанционном режиме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. За дополнительной информацией можно обращаться к кураторам академических групп», — говорится в обращении.

Марфина также сообщила о готовности экзаменационных комиссий проводить промежуточную и итоговую государственную аттестацию в онлайн-режиме. Сдача экзаменов и оформление необходимых документов будут проходить дистанционно.

Приёмная кампания состоится по ранее утверждённому порядку. Абитуриенты смогут подать документы как очно, так и через электронные сервисы. Для поступающих предусмотрены удалённые консультации.

