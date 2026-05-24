24 мая, 19:23

В ЛНР создадут мемориал в память о жертвах атаки ВСУ по Старобельскому колледжу

В ЛНР планируют создать мемориал в память о студентах, погибших при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Старобельский колледж. Об этом сообщила ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина.

«Обязательно в Старобельске мы увековечим память наших ребят, сегодня такая задача стоит», — сказала Марфина.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа, где находились 86 подростков. Погиб 21 человек, ещё 65 получили ранения. Президент РФ Владимир Путин квалифицировал это как теракт и поручил готовить ответ. Следственный комитет немедленно завёл дело, а в ночь на 24 мая Минобороны отрапортовало об ударе возмездия с применением новейшего «Орешника».

Пасечник восхитился героизмом жителя Старобельска, который помогал спасать детей

А ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что пострадавшим детям, оказавшимся в зоне удара по Старобельску, предоставят комплексную помощь. Она будет включать медицинскую поддержку, а также работу с семьями и психологическую помощь. Власти стремятся помочь подросткам справиться с последствиями и вернуться к нормальной жизни.

