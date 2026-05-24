24 мая, 18:25

Пасечник восхитился героизмом жителя Старобельска, который помогал спасать детей

Обложка © Луганский информационный центр

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о жителе Старобельска, который в первые минуты после атаки на колледж помогал эвакуировать детей из горящего здания. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, Константин, проживающий в доме рядом с учебным заведением, бросился на помощь сразу после взрывов. Несмотря на пожар и повторные детонации, он пытался вывести подростков в безопасное место и получил ранение.

«Забирали последний шанс у детей»: Спасатель рассказал о работе под обстрелами в Старобельске
Пасечник отметил, что во время визита в Луганскую республиканскую клиническую больницу он также навестил пострадавших детей. Он подчеркнул, что многие из них сохраняют стойкость, несмотря на тяжёлое состояние. Часть подростков всё ещё испытывает сильную боль и нуждается в реабилитации. Также врачи продолжают бороться за жизнь 19-летнего пострадавшего, который чудом не потерял ногу. Его ждёт операция.

Николь Вербер
