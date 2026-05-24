«Забирали последний шанс у детей»: Спасатель рассказал о работе под обстрелами в Старобельске

Командир отделения пожарной части МЧС ЛНР Сергей Звягинцев описал иностранным журналистам детали спасательной операции в Старобельске. Его рассказ прозвучал во время визита зарубежной прессы на место трагедии в колледже.

По словам Звягинцева, он оказался в числе первых, кто прибыл на вызов. Спасатели трудились, прекрасно понимая, что внутри остаются несовершеннолетние.

«До последнего пытались найти выживших», — подчеркнул командир отделения. Он добавил, что продолжавшаяся авиационная опасность мешала работе. Со слов сотрудника ведомства, казалось, будто второй стороне было важно не дать извлечь пострадавших живыми.

Несмотря на угрозу, группа приняла решение продолжать действовать. «На свой страх и риск продолжали работать», — признался Звягинцев.

На место происшествия в Луганской Народной Республике прибыли около 50 представителей СМИ. Журналисты представляли 19 государств.

Напомним, в ночь на 22 мая в Старобельске был совершён теракт. Несколько волн украинских беспилотников атаковали пятиэтажное общежитие местного колледжа, где в тот момент находились 86 человек, в том числе несовершеннолетние. В результате прямых попаданий здание обрушилось до уровня второго этажа. Под завалами погиб 21 человек, порядка 40 получили ранения. Военных объектов рядом с колледжем не было.

Президент РФ Владимир Путин квалифицировал произошедшее как террористический акт и поручил Министерству обороны подготовить ответные меры. Следственный комитет незамедлительно возбудил уголовное дело. В ночь на 24 мая военное ведомство отрапортовало о нанесении удара возмездия по приказу президента. В ходе операции был задействован широкий арсенал средств, включая новейший комплекс «Орешник». Все назначенные цели были успешно поражены