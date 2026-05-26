Перед исчезновением Герой РФ Асылханов готовил новый проект для детских садов

Незадолго до исчезновения в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов готовил новый педагогический проект для дошкольных учреждений. Об этом RG.ru рассказали коллеги пропавшего мужчины.

У Алексея было много знакомых среди педагогов Юргинского техникума, где он работал. В том числе он поддерживал связь с преподавателями, у которых раньше сам учился. Вместе с ними ветеран СВО разрабатывал проект, связанный с патриотическим воспитанием в детсадах, и лично участвовал в подготовке сценариев занятий.

Напомним, после возвращения из зоны спецоперации Асылханов работал в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса. Он был педагогом дополнительного образования: вёл уроки мужества и специальный курс по обучению управлению дронами. Молодой преподаватель всегда отмечал, что в ближайшем будущем беспилотники будут внедрены во многие гражданские сферы, в том числе в сельское хозяйство.

Напомним, что 23-летний Герой России Алексей Асылханов, награждённый «Золотой Звездой» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника, бесследно исчез 3 апреля в городе Юрге Кемеровской области. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело об убийстве. Супруга 23-летнего военнослужащего подчеркнула, что он никогда не уходил без предупреждения. Также у него не было вредных привычек.