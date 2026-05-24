Тайна Юрги: Криминалист оценил шансы найти пропавшего Героя России Асылханова

Уже более полутора месяцев нет вестей о Герое России Алексее Асылханове, пропавшем 3 апреля в Кемеровской области. Криминалист Михаил Игнатов оценил шансы найти мужчину, отметив, что надежды терять не стоит.

«Шанс есть всегда. Вот надо верить и знать, что всё будет нормально. У нас были случаи, когда мы находили людей спустя полгода, спустя 8 месяцев», — приводит слова эксперта AиФ.

Игнатов отметил, что однажды даже удалось найти ребёнка спустя 10 месяцев после исчезновения. Однако шансы дают с каждым месяцем.

23-летний Герой России Алексей Асылханов, награжденный «Золотой Звездой» за уничтожение 15 танков и 50 бронемашин противника, бесследно исчез 3 апреля 2026 года в городе Юрге Кемеровской области. По факту его пропажи возбуждено уголовное дело об убийстве. В числе рассматриваемых причин фигурируют криминальный след, возможный несчастный случай и даже возвращение в зону боевых действий из-за психологической тяги к фронту, однако спустя более полутора месяцев его местонахождение и обстоятельства исчезновения остаются неизвестными. Ранее Life.ru писал, что экс-следователь допустил, что Герой РФ Асылханов пропал из-за конфликта.