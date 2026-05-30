Жена и трое детей ждали полгода: Лантратова установила судьбу пропавшего тамбовского героя СВО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова помогла родным участника спецоперации выяснить, что случилось с военнослужащим. В своём канале на платформе «Макс» она рассказала, что обратившаяся к ней семья долгое время не могла получить никаких известий о бойце.

Лантратова уточнила: уроженец Тамбова Михаил П. был участником спецоперации, однако весной 2025 года все каналы связи с ним прервались. Уточняется, что после его исчезновения без вести супруга и трое малолетних детей остались без кормильца. Омбудсмен отметила, что родственники столкнулись с серьёзными жизненными трудностями.

Сестра без вести пропавшего бойца, которую зовут Христина М., пришла в аппарат уполномоченного по правам человека и попросила содействия в выяснении того, что случилось с её братом. Как добавила Лантратова, её ведомство отправило официальные обращения в Минобороны РФ, а также запросило помощь в поисках военнослужащего у Международного комитета Красного Креста.

«В Минобороны сообщили, что Михаил погиб, защищая страну. После помогли семье оформить положенную поддержку», — заключила она.

Ранее Лантратова помогла демобилизоваться военнослужащему, у которого дома скончалась супруга и осталось четверо детей. Бабушка малышей обратилась за помощью, особо отметив, что в такой непростой период несовершеннолетние остро нуждались в заботе оставшегося родителя. Лантратова направила запрос в Главное управление кадров Минобороны, и ведомство приняло решение уволить сержанта в запас.