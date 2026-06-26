Буданов* анонсировал новый обмен военнопленными с Россией

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

В ходе встречи в ответ на вопрос студентки он заявил, что человеческая жизнь бесценна, поэтому «красных линий» в вопросах обмена нет. После этого он кратко сообщил, что ещё одна группа солдат двух стран вернётся домой.