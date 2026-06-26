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26 июня, 07:30

Буданов* анонсировал новый обмен военнопленными с Россией

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов

Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшие дни. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* во время общения со студентами Киево-Могилянской академии.

В ходе встречи в ответ на вопрос студентки он заявил, что человеческая жизнь бесценна, поэтому «красных линий» в вопросах обмена нет. После этого он кратко сообщил, что ещё одна группа солдат двух стран вернётся домой.

«Даст Бог, увидите на днях обмен», — заявил Буданов*.

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Напомним, 11 апреля 2026 года состоялся обмен по формуле «175 на 175». Среди возвращенных в Россию оказались семеро незаконно удерживавшихся жителей Курской области. По информации уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, с Украины удалось вернуть более 160 жителей Курской области, которых взяли в заложники во время вторжения ВСУ в приграничье.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Андрей Бражников
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