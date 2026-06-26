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Опубликовано 26 июня, 15:37

«Ребятишек поцелуй, люблю вас»: Освобождённые из плена бойцы ВС РФ созвонились с родными

Освобождённые из плена бойцы ВС РФ поговорили по телефону с жёнами

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские военнослужащие, которых вернули из украинского плена в ходе обмена в Белоруссии, созвонились со своими супругами. Кадрами с трогательными разговорами поделилось Минобороны.

Освобождённые из плена бойцы ВС РФ поговорили с жёнами. Видео © Минобороны России

«Алло, Матрон, привет, всё хорошо, нас поменяли, я пока в Белоруссии. Со мной все хорошо, не беспокойтесь, маме, папе передай», — сказал жене один из военнослужащих. Другие бойцы попросили супруг поцеловать за них детей и пообещали скорое возвращение домой.

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Обмен состоялся, сегодня, 26 июня. Наша страна получила обратно 160 своих граждан, взамен Киеву передали такое же число пленных украинских боевиков. Договорённости достигнуты при посредничестве ОАЭ. Освобождённые находятся в Белоруссии, с ними работают специалисты под руководством Яны Лантратовой. После психологической и медицинской помощи их доставят на родину.

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Александра Мышляева
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