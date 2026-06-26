«Ребятишек поцелуй, люблю вас»: Освобождённые из плена бойцы ВС РФ созвонились с родными

Российские военнослужащие, которых вернули из украинского плена в ходе обмена в Белоруссии, созвонились со своими супругами. Кадрами с трогательными разговорами поделилось Минобороны.

Освобождённые из плена бойцы ВС РФ поговорили с жёнами. Видео © Минобороны России

«Алло, Матрон, привет, всё хорошо, нас поменяли, я пока в Белоруссии. Со мной все хорошо, не беспокойтесь, маме, папе передай», — сказал жене один из военнослужащих. Другие бойцы попросили супруг поцеловать за них детей и пообещали скорое возвращение домой.

Обмен состоялся, сегодня, 26 июня. Наша страна получила обратно 160 своих граждан, взамен Киеву передали такое же число пленных украинских боевиков. Договорённости достигнуты при посредничестве ОАЭ. Освобождённые находятся в Белоруссии, с ними работают специалисты под руководством Яны Лантратовой. После психологической и медицинской помощи их доставят на родину.