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Регион
26 июня, 13:56

Лантратова анонсировала новую акцию по воссоединению семей между РФ и Украиной

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Новая акция по воссоединению семей в РФ и на Украине пройдёт в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По её словам, договорённость достигнута в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на территории Белоруссии. Стороны обсудили необходимость как можно чаще проводить обмены военнопленными и гражданскими лицами. Лантратова выразила надежду, что процесс удастся завершить в самое ближайшее время, и добавила, что планируется ещё одна встреча на белорусской земле.

Лантратова передала украинскому омбудсмену список из тысячи пленных бойцов ВС РФ
Лантратова передала украинскому омбудсмену список из тысячи пленных бойцов ВС РФ

Напомним, сегодня Россия и Украина провели новый обмен военнопленными: домой вернулись 160 российских военнослужащих. Договорённости достигнуты при посредничестве ОАЭ. Освобождённые находятся в Белоруссии, с ними работают специалисты под руководством Яны Лантратовой. После психологической и медицинской помощи их доставят на родину для лечения и реабилитации. Взамен киевскому режиму переданы 160 пленных ВСУ.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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