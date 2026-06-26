Лантратова анонсировала новую акцию по воссоединению семей между РФ и Украиной

Новая акция по воссоединению семей в РФ и на Украине пройдёт в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По её словам, договорённость достигнута в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на территории Белоруссии. Стороны обсудили необходимость как можно чаще проводить обмены военнопленными и гражданскими лицами. Лантратова выразила надежду, что процесс удастся завершить в самое ближайшее время, и добавила, что планируется ещё одна встреча на белорусской земле.

Напомним, сегодня Россия и Украина провели новый обмен военнопленными: домой вернулись 160 российских военнослужащих. Договорённости достигнуты при посредничестве ОАЭ. Освобождённые находятся в Белоруссии, с ними работают специалисты под руководством Яны Лантратовой. После психологической и медицинской помощи их доставят на родину для лечения и реабилитации. Взамен киевскому режиму переданы 160 пленных ВСУ.