Лантратова передала украинскому омбудсмену список из тысячи пленных бойцов ВС РФ

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова передала своему коллеге из Незалежной Дмитрию Лубинцу список из тысячи пленных военнослужащих ВС РФ. Об этом омбудсмен рассказала журналистам на белорусско-украинской границе, где сегодня состоялся обмен по формуле «160 на 160».

«Сегодня у нас состоялись очередные переговоры с украинской стороной... Мы ещё раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И сегодня на встрече я передала список из тысячи человек, который есть в аппарате уполномоченного по правам человека [в РФ]», — сказала она. Омбудсмен получила от Лубинца аналогичные списки с украинскими военнопленными, содержащимися в России.