Лантратова: В Россию из украинского плена вернулись семь мирных жителей

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о возвращении на родину семи россиян, удерживавшихся в плену на территории Украины. Это стало возможным благодаря гуманитарным контактам с киевской стороной.

Среди освобождённых — пять жителей приграничных курских сёл. Механизатор Максим из Любимовки попал в руки ВСУ во время вторжения. Его односельчанин Сергей, работавший строителем, был захвачен прямо во дворе собственного дома — близкие узнали о том, что он жив, только в январе 2026 года, увидев его в видеообращении из плена.

Ещё один строитель, Михаил из Ольговки, числился пропавшим без вести. В конце прошлого года Красный Крест передал его семье письмо — оно стало первым доказательством того, что мужчина жив. Жительница Суджи Елена исчезла, выйдя из квартиры, и всё это время её ждал сын. Роман попал под обстрел по дороге в Замостье: брат погиб на месте, а сам он был ранен в ногу, успел позвонить родным, но после этого связь оборвалась. Позже Красный Крест подтвердил, что мужчина находится в плену.

Вместе с курянами домой вернулись ещё двое жителей из других регионов. Лантратова поблагодарила Минобороны, профильные службы и белорусскую сторону за содействие в обмене, а также омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца за переговорный процесс.

Ранее пятеро жителей Курской области, два года считавшиеся пропавшими, возвращаются из украинского плена. Губернатор сообщил, что судьба ещё 320 человек остаётся неизвестной, а всего с украинской территории удалось вызволить 171 жителя приграничья.