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13 июля, 15:13

Лантратова пообещала, что новый обмен пленными с Украиной состоится скоро

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Россия договаривается с Украиной об очередном обмене пленными, но точные сроки не раскрываются, чтобы не сорвать процесс. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

«Одно могу сказать, что это будет скоро. А не раскрываем дату из-за двух причин: первое — чтобы не сорвать, второе — чтобы не обнадёжить и ни в коем случае не разочаровать семьи, которые ждут своих родных и близких. Это очень тонкий момент», — пояснила чиновница.

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Как уже сообщала Лантратова, новый список для обмена пленными с Украиной, который формируют стороны, включает и военнослужащих, и гражданских лиц. По словам федерального омбудсмена, она уже выстроила коммуникацию с Киевом по данному вопросу. Прошлый обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 июля.

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Татьяна Миссуми
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