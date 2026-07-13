Лантратова пообещала, что новый обмен пленными с Украиной состоится скоро

Россия договаривается с Украиной об очередном обмене пленными, но точные сроки не раскрываются, чтобы не сорвать процесс. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.





«Одно могу сказать, что это будет скоро. А не раскрываем дату из-за двух причин: первое — чтобы не сорвать, второе — чтобы не обнадёжить и ни в коем случае не разочаровать семьи, которые ждут своих родных и близких. Это очень тонкий момент», — пояснила чиновница.

Как уже сообщала Лантратова, новый список для обмена пленными с Украиной, который формируют стороны, включает и военнослужащих, и гражданских лиц. По словам федерального омбудсмена, она уже выстроила коммуникацию с Киевом по данному вопросу. Прошлый обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 26 июля.