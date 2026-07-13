Лантратова: Новый список для обмена пленными с Украиной включает и гражданских

Новый список для обмена пленными с Украиной, который формируют стороны, включает и военнослужащих, и гражданских лиц. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По словам федерального омбудсмена, она выстроила коммуникацию с Киевом по данному вопросу.

«Сейчас мы готовим следующий список на обмен, следующий список отдельно по военнопленным, отдельно по гражданским. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», — сказала Лантратова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Напомним, прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июля. На границе в Белоруссии стороны получили по 160 человек. Наших соотечественников доставили в РФ для реабилитации и лечения.