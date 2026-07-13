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13 июля, 13:20

Лантратова: Новый список для обмена пленными с Украиной включает и гражданских

Яна Лантратова. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Дмитрий Андреев

Яна Лантратова. Обложка © Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Дмитрий Андреев

Новый список для обмена пленными с Украиной, который формируют стороны, включает и военнослужащих, и гражданских лиц. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По словам федерального омбудсмена, она выстроила коммуникацию с Киевом по данному вопросу.

«Сейчас мы готовим следующий список на обмен, следующий список отдельно по военнопленным, отдельно по гражданским. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем осуществить», — сказала Лантратова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными между РФ и Украиной
Лантратова анонсировала новые обмены военнопленными между РФ и Украиной

Напомним, прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июля. На границе в Белоруссии стороны получили по 160 человек. Наших соотечественников доставили в РФ для реабилитации и лечения.

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Матвей Константинов
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