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Регион
22 июля, 03:14

Лантратова сообщила, что Россия не удерживает мирных украинцев

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. Они могут выехать через российскую границу, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«Россия не держит в плену мирных жителей», — заявила омбудсмен.

По её словам, российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. Лантратова привела в пример пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома. Она подчеркнула, что наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником.

Омбудсмен также рассказала о гражданах Украины, которые находились на российской территории и хотели вернуться домой. Российская сторона организовала их передачу.

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Ранее сообщалось, что Россия и Украина готовят новый обмен пленными. В него могут включить военнослужащих и гражданских лиц. Стороны формируют и согласовывают списки участников, однако дату процедуры пока не раскрывают, чтобы не сорвать договорённости. Лантратова отметила, что ежедневно получает обращения от семей, которые ждут возвращения близких. Омбудсмен и её сотрудники проводят личные приёмы и общаются с жителями регионов по видеосвязи.

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Антон Голыбин
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