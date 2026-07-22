Лантратова сообщила, что Россия не удерживает мирных украинцев

Россия не удерживает мирных граждан Украины и не препятствует их возвращению домой. Они могут выехать через российскую границу, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«Россия не держит в плену мирных жителей», — заявила омбудсмен.

По её словам, российская сторона гуманно относится к гражданскому населению. Лантратова привела в пример пожилого мужчину, который вышел с охотничьим ружьём во время обстрела своего дома. Она подчеркнула, что наличие оружия в такой ситуации не делает человека преступником.

Омбудсмен также рассказала о гражданах Украины, которые находились на российской территории и хотели вернуться домой. Российская сторона организовала их передачу.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина готовят новый обмен пленными. В него могут включить военнослужащих и гражданских лиц. Стороны формируют и согласовывают списки участников, однако дату процедуры пока не раскрывают, чтобы не сорвать договорённости. Лантратова отметила, что ежедневно получает обращения от семей, которые ждут возвращения близких. Омбудсмен и её сотрудники проводят личные приёмы и общаются с жителями регионов по видеосвязи.