Группа мирных жителей, которую российские военные вывозили из Константиновки, попала под удар FPV-дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск «Юг».

ВСУ нанесли удар FPV-дронами по эвакуируемым жителям Константиновки. Видео © Telegram / Zvezdanews

Эвакуация проходила в рамках гуманитарной операции с участием военнослужащих 72-й отдельной мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса и бойцов 1442-го мотострелкового полка. В момент выхода людей из опасной зоны был нанесён удар беспилотниками.

В группе находились семь человек — пятеро взрослых и двое подростков. Представители группировки заявили, что атака была направлена на гражданских, а не на военные объекты. После произошедшего двоим жителям потребовалась медицинская помощь, она была оказана военными на месте.

Ранее Life.ru писал, что российские солдаты помогли 90-летней жительнице запорожского села, которая осталась без воды и еды. Боец Скиф увидел пенсионерку Этер, сидящую на крыльце в одиночестве, и спросил о её здоровье. Женщина, смущаясь, попросила принести ей воды, так как сама она не могла её достать. На следующий день боец вернулся с запасом воды, едой и большим мешком муки. На этом помощь не закончилась. Этер оформили паспорт и пенсию, а в её доме провели небольшой ремонт.