«БабУ» стала родной: Российские бойцы взяли под опеку 90-летнюю жительницу Запорожья

Российские военнослужащие помогли 90-летней жительнице запорожского села, которая осталась без воды и необходимых продуктов. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Бойцы спасли от жажды 90-летнюю женщину в Запорожской области. Видео © Telegram/ Mash на Донбассе

Боец с позывным Скиф заметил одиноко сидевшую на крыльце Этер и спросил, всё ли у неё в порядке. Пенсионерка робко попросила привезти ей воды, поскольку самостоятельно достать её было негде.

На следующий день военный вернулся с запасом питья, провизией и большим мешком муки. В благодарность женщина собрала для него виноград и зелень со своего огорода. На этом помощь не закончилась. Этер оформили паспорт и пенсию, а в её доме провели небольшой ремонт.

Кроме того, бойцы привезли духовку и генератор. Вместе с волонтёрами они планируют утеплить жильё до наступления холодов. Военнослужащие ласково называют подопечную «БабУ». Скиф признался, что успел полюбить её как родную бабушку.

В июле «Волонтёры Победы» вместе с росгвардейцами навестили в Запорожской области пожилых супругов, переживших заключение в нацистских концлагерях. Добровольцы поздравили Таисию Павловну и Василия Ивановича и передали им подарки в рамках акции «Семья помогает семье».