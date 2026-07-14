Волонтёры передали 1700 продуктовых наборов жителям Шебекино с июня

В Шебекино продолжает работу гуманитарный центр, открывшийся в июне этого года. Волонтёры «Единой России» и отряда «БАРС-Белгород» еженедельно доставляют адресную помощь тем, кто не может прийти самостоятельно — порядка 30 человек задействовано в этой работе. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, который посетил объект с первым замруководителя АП Сергеем Кириенко.

Центр выдаёт продуктовые наборы раз в месяц: семье до трёх человек полагается один пакет, четырём и более — два. Помощь адресована многодетным семьям, инвалидам I и II групп, семьям участников СВО и одиноким пенсионерам. За период работы поступило около 1700 обращений, выдано столько же наборов.

Волонтёры доставили 1700 продуктовых наборов жителям Шебекино с июня. Видео © Max/ Александр Шуваев

В ходе общения с местными жителями выяснили, чего не хватает и что нужно добавить. Сейчас прорабатывается поставка медикаментов, топлива и генераторов. Жители отселённых населённых пунктов могут обратиться за гуманитарной помощью в сельские администрации по месту жительства.

Волонтёры принимают заявки как лично, так и по телефону, помогая тем, кому поддержка нужна больше всего. Их самоотверженный труд отмечен с благодарностью за заботу о жителях приграничного города.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко безопасность жителей и подготовку к зиме, акцентируя помощь пострадавшим от атак ВСУ и поддержку предприятий, ветеранов и семей участников СВО. Также рассматривались вопросы детского летнего отдыха и инфраструктурных резервов.