Врио губернатора Шуваев назвал личной ответственностью безопасность белгородцев

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко безопасность жителей и подготовку региона к отопительному сезону. Об итогах рабочей встречи глава региона сообщил в «Максе».

Основное внимание чиновники уделили помощи пострадавшим от террористических атак ВСУ. Федеральный центр также продолжит поддерживать приграничные предприятия, ветеранов, участников СВО и их семьи.

«Главное для нас — обеспечение безопасности жителей региона. Для меня это личная ответственность», — подчеркнул Шуваев.

Отдельной темой стала готовность инфраструктуры к зиме. Власти формируют необходимые резервы, чтобы обеспечить стабильную подачу света, тепла и воды на всех объектах. После этого на совещании с профильными министрами и заместителями обсудили летний отдых детей. Особое внимание уделили выездным программам за пределами Белгородской области, а также безопасности и комфорту участников.

Шуваев также подвёл итоги ЕГЭ. В этом году экзамены сдали 4263 выпускника, число стобалльных работ за пять лет выросло с 41 до 133, а в регионе впервые появился ученик, набравший 300 баллов.

«Делаем для этого всё возможное. Идём вперёд», — написал врио губернатора.

Ранее Шуваев рассказал о наставлениях президента России Владимира Путина, полученных во время часовой беседы. По его словам, глава государства поручил сосредоточиться на безопасности, развитии структуры территориальной обороны и поддержке региональной экономики. Отдельное внимание уделили проблемам приграничных агрохолдингов, которые не могут полноценно обрабатывать часть земель, а также вопросам демографии.