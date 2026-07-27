Шесть мирных жителей ДНР пострадали 27 июля от атак ударных БПЛА ВСУ

Шесть мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали сегодня в результате атак ударных беспилотников, применённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В Донецке, в Ворошиловском районе, ранения получил местный житель 1981 года рождения. В селе Коммуна от удара по автомобилю пострадал молодой человек 2005 года рождения — его ранения классифицированы как средней степени тяжести. На трассе «Дебальцево — Светлодарск» ранены женщина 1974 г. р. и мужчина 1975 г. р. В Приморском районе Мариуполя пострадала женщина 1950 г. р. В Великоновоселковском округе при ударе по машине ранен мужчина 1991 г. р.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

В результате сегодняшних ударов повреждения получили объекты на территории сразу нескольких муниципальных образований. Речь идёт о городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Снежное, Докучаевск и Дебальцево, а также о Волновахском, Великоновоселковском, Старобешевском и Шахтерском муниципальных округах. В общей сложности пострадали одно жилое домостроение, четыре объекта гражданской инфраструктуры, семь грузовых и двадцать легковых автомобилей.

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб один человек и двое пострадали. В Белгороде дрон ударил по коммерческому объекту, что привело к гибели мужчины. Ещё один пострадавший в городе был госпитализирован с тяжёлыми осколочными ранениями. Кроме того, в селе Глотово Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона травмирован местный житель — у него диагностирована черепно-мозговая травма.