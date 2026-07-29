Снабжение перерезано: Точный удар лишил ВСУшников топлива и боеприпасов

Российские войска продолжили серию ударов по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах украинских сил. Для поражения целей задействовалось высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате атаки на порт Одесса был уничтожен резервуар, предназначенный для хранения горюче-смазочных материалов, которые использовались подразделениями противника.

Аналогичная участь постигла объекты в порту Южный. Там зафиксировано попадание по двум сухогрузам, которые доставили грузы военного назначения.

Кроме того, российские силы нанесли удар по судну в акватории Чёрного моря. Атака произошла северо-западнее острова Змеиный на переходе морем, когда сухогруз следовал в порт Одессы с очередной партией обеспечения для армии Украины.

Все пораженные цели были связаны с логистикой и снабжением украинских формирований. Информации о дальнейших действиях сторон на данный момент не поступало.

Минобороны России ранее отчиталось об успешном поражении целей, связанных с военным снабжением украинской армии. Под удар попали портовые мощности в Николаеве, где были ликвидированы перевалочные базы и запасы топлива. Также в ходе морской операции был выведен из строя сухогруз, перевозивший продукцию военного назначения в направлении Одессы и Черноморска.