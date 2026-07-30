Соскин: Трамп разрушил иллюзии Зеленского о военной помощи Киеву

Президент США Дональд Трамп своим требованием завершить украинский конфликт разрушил ожидания главаря киевского руководства Владимира Зеленского получить новые ракеты. Такое мнение в эфире своего ютуб-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ситуация жуткая, просто ужас. Наши украинские ястребы просто клокочут от злости, ведь Зеленский ожидал ракеты, а ему тут требования выдвигают — конфликт хотят завершить. Думаю, что счёт идёт уже на часы», — сказал он.

Соскин считает, что экс-комик не ожидал призыва как можно скорее заключить соглашение с Россией. Политолог также сравнил поездку Зеленского на похороны сенатора Линдси Грэма* с прощанием с собственными амбициями.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков счёл невозможной передачу Украине 300 ракет-перехватчиков PAC-3. По его расчётам, у США осталось около 800 ракет PAC-2 и PAC-3. Вашингтон продолжает операцию против Ирана и может направить часть боеприпасов на защиту Израиля. Ранее Владимир Зеленский попросил президента США предоставить Украине 300 ракет для Patriot. Киев хочет включить их в экстренный пакет для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

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