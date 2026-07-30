США не смогут передать Украине 300 ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» дал военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Зеленскому нарисуют комбинацию из трёх пальцев», — сказал Леонков.

По подсчётам эксперта, в распоряжении США осталось около 800 ракет PAC-2 и PAC-3. Вашингтон продолжает военную операцию против Ирана и может направить часть боеприпасов на защиту Израиля.

Леонков отметил, что до начала конфликта с Ираном в 2025 году американские военные располагали 2 330 ракетами-перехватчиками. В ходе боевых действий они израсходовали около 1 300 единиц. После начала второй операции весной 2026 года запас мог сократиться примерно до 800 ракет.

Передача Киеву 300 перехватчиков оставит США с 500 ракетами, считает эксперт. Он назвал такой запас критически низким для американской армии. При этом возможности промышленности не позволяют быстро восполнить боеприпасы. По данным Леонкова, к середине 2026 года Пентагон получал по 20 ракет PAC-3 в месяц. До конца года американские предприятия смогут выпустить ещё около 100 единиц. По мнению специалиста, Вашингтон не станет сокращать собственный запас ракет более чем на треть ради выполнения запроса Киева.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине 300 ракет для Patriot. Киев хочет включить их в экстренный пакет для защиты энергетической инфраструктуры зимой. Зеленский заявил, что без дополнительных средств ПВО миллионы жителей могут остаться без отопления. Трамп, по утверждению экс-комика, согласился помочь с получением лицензий на производство ракет для Patriot на Украине. При этом запуск предприятий может занять от одного года до пяти лет, поэтому Киев рассчитывает получить готовые боеприпасы. Взамен украинская сторона предлагает США обмен военными технологиями и совместную разработку более дешёвых систем ПВО.