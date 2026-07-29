Вашингтон скорректировал свою стратегию в вопросе обеспечения Украины средствами ПВО. Как сообщает информированный источник РИА «Новости», США предпочли польскую площадку для выпуска ракет Patriot, тем самым дезавуировав планы Киева по локализации производства на своей территории. По всей видимости, соображения безопасности и логистические риски перевесили политические амбиции украинского руководства.

Как утверждает источник, сегодня Владимир Зеленский планирует обсудить с премьером Польши Дональдом Туском перспективы оборонного партнёрства. Речь идёт о создании производственной площадки для выпуска ракет PAC-3 на польской территории — проект, который будет курироваться Вашингтоном, Варшавой и Киевом.

Накануне состоялись закрытые переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, достигнута предварительная договорённость о предоставлении Киеву лицензий на выпуск ракет-перехватчиков для систем Patriot. В свою очередь, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выступил с инициативой развернуть производственные мощности на территории своей страны.